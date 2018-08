Agencja: Rijad zgadza się na irańskiego dyplomatę w królestwie

Foto: Francisco Anzola / Wikipedia CC BY-SA 2.0 Video: TVN24 Biznes i Świat

Napięte stosunki na linii Arabia Saudyjska-Iran

5.01 | Po tym jak Iran i Arabia Saudyjska zerwały stosunki dyplomatyczne, ONZ wezwał oba kraje do konstruktywnego dialogu, który leży także w gospodarczym interesie całego świata. Arabia Saudyjska i Iran to jedni z największych na świecie potentatów naftowych. Kraje położone po dwóch stronach Zatoki Perskiej dzieli niewielka Cieśnina Ormuz. To przez nią z Iranu i Arabii Saudyjskiej, ale też z Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w świat płynie ropa naftowa. Poważny konflikt pomiędzy dwoma stronami cieśniny oznaczałby natychmiastowy wzrost cen surowca.

