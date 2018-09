Wizyta Trumpa w Irlandii pod znakiem zapytania





Planowana na listopad podróż Donalda Trumpa do Irlandii została odwołana ze względu na problemy ze zgraniem terminów - podaje agencja Reutera, powołując się na przedstawicieli rządu w Dublinie. BBC News podaje, że termin wizyty został jedynie przełożony.

Rzecznik irlandzkiego rządu potwierdził doniesienia - jak podają media w Irlandii - podkreślając, że wizyta została "przełożona" na nowy, nieustalony jeszcze termin.

Donald Trump rozpoczął wizytę w Wielkiej Brytanii Prezydent USA... czytaj dalej » Reuters podaje, że Biały Dom nie potwierdził odwołania podróży Donalda Trumpa. Przedstawiciele prezydenta USA poinformowali jedynie, że szczegóły listopadowej podróży do Europy nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone.

"Dopracowujemy, czy Irlandia będzie przystankiem w tej podróży"

W sierpniu Biały Dom ogłosił, że Donald Trump uda się z wizytą do Irlandii w ramach wizyty w Paryżu. Do stolicy Francji Trump poleci w związku z obchodami 100 rocznicy zakończenia I wojny światowej.

- Jak już ogłoszono, prezydent uda się do Paryża w listopadzie. Wciąż dopracowujemy to, czy Irlandia będzie przystankiem w tej podróży. Powiadomimy was, kiedy szczegóły zostaną potwierdzone - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders.

Po ogłoszeniu informacji o planach podróży Trumpa do Irlandii pojawiły się doniesienia o licznych grupach, które zapowiedziały protesty zarówno podczas pobytu amerykańskiego prezydenta w Dublinie, jak i w jego prywatnym klubie golfowym, położonym niedaleko wioski Doonbeg na zachodnim wybrzeżu wyspy.

W lipcu br. Trump odwiedził Wielką Brytanię, gdzie spotkał się m.in. z królową Elżbietą II i premier Theresą May. W trakcie jego pobytu na ulicach Londynu i największych miast odbyły się wielotysięczne protesty przeciwko jego polityce.