Samolot zapalił się tuż przed startem. Na pokładzie byli amerykańscy żołnierze

15.08| może szokować informacja, że mamy trzy incydenty jednego dnia, ale niestety w lotnictwie bardzo często tak się dzieje, że dochodzi do tak zwanego prawa serii, że coś się kumuluje i dzisiaj tak się po prostu stało - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 pilot, były koordynator ruchu naziemnego Piotr Czuban. Odniósł się w ten sposób do trzech awarii na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina na Okęciu.

