"Szok i smutek" po zabójstwie dziennikarki. "Zamordowanie Lyry było atakiem na pokój"

Video: Aleksander Przybylski / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Brytyjskie władze obawiają się zamieszek na granicy z...

Granica, na której nie stanie mur, ale mogą wyrosnąć wielkie problemy. Chodzi o granicę z Irlandią Północną. To najbardziej zapalna cześć umowy brexitowej. Do tego stopnia, że władze obawiają się zamieszek. Jak podaje "The Guardian" - wkrótce ma rozpocząć się szkolenie prawie 1000 policjantów, których zadaniem będzie reagowanie w przypadku niepokojów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

