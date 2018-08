Franciszek w Irlandii. "Błagam Pana o przebaczenie za te grzechy"

Papież Franciszek podczas wizyty w sanktuarium w Knock w północno-zachodniej Irlandii w niedzielę modlił się za ofiary pedofilii w Kościele w tym kraju. Dziesiątkom tysięcy wiernych powiedział, że błaga Boga o przebaczenie za te grzechy.

Franciszek modlił się rano w Kaplicy Objawień, a następnie spotkał się z tysiącami wiernych zebranych wokół świątyni na modlitwie Anioł Pański. W sobotę osobiście spotkał się z ośmioma ofiarami pedofilii w Kościele. Zapewnił również, że będzie dążył do większego zaangażowania się w eliminację tej "plagi".

"Ta otwarta rana rzuca nam wzywanie"

Zwracając się do wiernych papież, powiedział: - Niech Matka Boża miłosiernie patrzy na wszystkich cierpiących członków rodziny swego Syna. Modląc się przed jej figurą, zawierzyłem jej w szczególności wszystkie ofiary nadużyć popełnionych przez członków Kościoła w Irlandii". Po tych słowach rozległy się brawa.

- Nikt z nas nie może uwolnić się od wzruszenia z powodu losów osób małoletnich, które doznały wykorzystania, zostały okradzione z niewinności albo odebrane matkom i opuszczone z bliznami bolesnych wspomnień - zapewnił.

"Coś niesamowitego. Ta chwila pozostanie w pamięci na zawsze" Tłumy ludzi... czytaj dalej » - Ta otwarta rana rzuca nam wzywanie, by być stanowczymi i zdecydowanymi w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości. Błagam Pana o przebaczenie za te grzechy, za zgorszenie i zdradę dostrzegane przez wielu członków rodziny Bożej. Proszę naszą Matkę Najświętszą, by wyjednała uzdrowienie osobom, które zaznały nadużyć i umocniła wszystkich członków rodziny chrześcijańskiej w stanowczym postanowieniu, by nigdy nie pozwolić, aby takie sytuacje się zdarzały, a także o wstawiennictwo za nas wszystkich, by podążać po drodze sprawiedliwości we wszystkim, co dla nas jest możliwe - podkreślił papież.

Dodał, że dziękuje Bogu za możliwość odwiedzenia tego drogiego Irlandczykom sanktuarium.

"Przywiozłem w darze złoty różaniec"

- W Kaplicy Objawienia powierzyłem miłosiernemu wstawiennictwu Matki Bożej wszystkie rodziny świata, a szczególnie wasze rodziny, rodziny irlandzkie - mówił. Zaznaczył jednocześnie: - Pragnąc upamiętnić moją wizytę, przywiozłem w darze złoty różaniec. Wiem, jak ważna jest w tym kraju tradycja różańca rodzinnego.

Następnie modlił się: - Maryja, nasza Matka, jest także Matką Kościoła i to właśnie jej zawierzamy dziś drogę wiernego ludu Bożego na tej szmaragdowej wyspie. Prosimy o wsparcie rodzin w ich trudzie szerzenia królestwa Chrystusowego i troski o najmniejszych z naszych braci i sióstr.

"Wy, rodziny, jesteście nadzieją Kościoła i świata" Na zakończenie... czytaj dalej »

- Pośród wiatrów i burz dotykających naszych czasów niech będą bastionami wiary i dobroci, które zgodnie z najlepszymi tradycjami narodu, będą odporne na to wszystko, co chciałoby pomniejszyć godność mężczyzny i kobiety stworzonych na obraz Boga i powołanych do wzniosłego przeznaczenia życia wiecznego - podkreślił papież.

Z Knock wystosował też pozdrowienie dla mieszkańców Irlandii Północnej. Wyjaśnił: - Chociaż moja podróż na Światowe Spotkanie Rodzin nie obejmuje wizyty na północy, zapewniam was o mojej miłości i bliskości w modlitwie.

"Wysiłki na rzecz postępu procesu pokojowego"

- Proszę Matkę Bożą, aby wspierała wszystkich członków rodziny irlandzkiej, żeby trwali jako bracia i siostry w dziele pojednania. Z wdzięcznością za postępy ekumeniczne oraz znaczny wzrost przyjaźni i współpracy między wspólnotami chrześcijańskimi modlę się, aby wszyscy uczniowie Chrystusa stale kontynuowali wysiłki na rzecz postępu procesu pokojowego i budowania harmonijnego i sprawiedliwego społeczeństwa dla dzieci dnia dzisiejszego - powiedział Franciszek.

Na zakończenie spotkania skierował pozdrowienie do wszystkich więźniów w Irlandii i zapewnił ich o swej modlitwie.

Sanktuarium w Knock uważane jest za jedno z najważniejszych w Europie - przybywa tam około 2 milionów osób rocznie. To pierwsza od niemal czterech dekad wizyta papieska w Irlandii. W 1979 roku sanktuarium odwiedził papież Jan Paweł II, nadając tamtejszemu kościołowi godność bazyliki.