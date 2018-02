24 sierpnia 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) na nowo zdefiniowała słowo "planeta". Status ten utracił Pluton.

Według IAU obiekty w Układzie Słonecznym można podzielić na planety, planety karłowate i małe ciała niebieskie. Planeta karłowata jest przede wszystkim mniejsza od planety, ale większa od ciał niebieskich. Posiada orbitę wokół Słońca i ma kulisty kształt. Według IAU obecnie w Układzie Słonecznym znajduje się pięć planet karłowatych, w tym właśnie Pluton.

Od tego czasu ruszyła fala sporów i debat na temat słuszności decyzji. Wielu badaczy próbowało ją kwestionować. Najbardziej dotknięci poczuli się Amerykanie, których przedstawiciel odkrył Plutona.

Fakt, że Pluton został planetą karłowatą, zdaje się przeszkadzać nie tylko Amerykanom. Zwolenników przywrócenia statusu dla Plutona jest wielu, w tym 6-letnia Cara Lucy O’Connor z Glasheen, położonego na przedmieściach irlandzkiego Cork.

Dziewczynka postanowiła zwrócić się do ekspertów, domagając się, żeby Pluton z powrotem został planetą w Układzie Słonecznym.

"Słyszałam kilka piosenek o Plutonie. W jednym z teledysków zauważyłam ludzi przebranych za inne planety. Pluton był zastraszany przez planetę Ziemię, a następnie wrzucony do kosza. To było naprawdę złośliwe, bo żaden człowiek ani żadna planeta nie powinny być wrzucane do kosza" - napisała w swoim liście. Dodała także, że chciałaby pracować w NASA, jednak - jak zaznaczyła - najpierw problem musi zostać naprawiony.

Zażywa, jest cholerykiem, porywa tłumy. Może zmienić cywilizację Wszyscy mają... czytaj dalej » List 6-latki został napisany raczej z nadzieją niż z konkretnymi oczekiwaniami, jednak doczekał się odpowiedzi. Dziewczynce odpisała doktor Carly Howett, naukowiec misji kosmicznej New Horizons.

W swoim liście planetolog zaznaczyła, iż "to świetnie, że młodzi ludzie, a już w szczególności dziewczęta, interesują się planetami".

Cierpliwie wytłumaczyła także, że punkty widzenia na kwestię tego, czy Pluton powinien być planetą, czy też nie, są bardzo rozbieżne.

"Sądzę, że Pluton jest niewątpliwie bardzo ważny, jednak prawdopodobnie nie interesuje go kwestia, jak nazywają go niemądrzy ludzie z Ziemi. Dlatego też nazywam go najlepszą planetą na świecie i pozwalam innym sprzeczać się na ten temat" - dodała żartobliwie.

Naukowiec przekazała list dalej, do doktora Jamesa Greena, dyrektora Planetary Science Division, oddziału NASA ukierunkowanego na badania Układu słonecznego.

Green także skomplementował dziewczynkę. W swoim liście do niej opisał Pluton jako planetę z "fascynującym światem wewnętrznym, który zdaje się ciągle zmieniać". Uspokoił także, dodając, że dla niego nie ma znaczenia, czy Pluton jest planetą karłowatą, czy też nie. "Ważne jest, że Pluton to niezwykłe miejsce, które należy wciąż badać" - podkreślił.

6 year old Cara Lucy O’Connor from Bishopstown in Co Cork was NOT happy that Pluto had been downgraded to a dwarf planet so she let @NASA & @esa know and they got back to her!! Future astronaut Cara will chat to Ray @ 3 ‍ pic.twitter.com/G0oJDxv5hg

— Ray D'Arcy Radio (@RadioRayRTE) 15 lutego 2018