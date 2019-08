Turcja: irański tankowiec płynie do Libanu. Liban: nic o tym nie wiemy

Foto: PAP/EPA/A.CARRASCO RAGEL Video: Reuters

Pompeo grozi sankcjami za pomoc tankowcowi Grace 1

21.08 | Stany Zjednoczone podejmą wszelkie możliwe działania, aby uniemożliwić irańskiemu tankowcowi dostarczenie ropy do Syrii, co stanowi naruszenie amerykańskich sankcji - zapowiedział we wtorek sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

