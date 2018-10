Gwardia Rewolucyjna: zabiliśmy terrorystę stojącego za zamachem w Ahwazie

Odtwórz: Gibraltar idzie jak burza. "Wielu nazwie to szczęściem"

Piłkarska reprezentacja Gibraltaru rozpędziła się na dobre. We wtorek jej piłkarze wygrali drugi kolejny mecz - tym razem 2:1 z Liechtenstein - i wciąż zachowują szanse na awans do dywizji C Ligi Narodów. zobacz więcej »