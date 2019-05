Iran "nie będzie wypełniał niektórych zobowiązań" umowy nuklearnej

Video: Reuters TV

Kontynuacja rozmów ws. irańskiego atomu. Jest gotowy...

19.03. | Wypracowywane porozumienie USA i Teheranu ws. irańskiego programu nuklearnego doprowadzi do ograniczenia o ok. 40 proc. zdolności tego państwa do produkcji broni atomowej w ciągu najbliższej dekady - poinformowała w czwartek agencja Associated Press. Informacjom AP zaprzeczyła agencja Reutera, która powołując się na wysokich rangą przedstawicieli amerykańskiego Departamentu Stanu, że zagadnienia na rozmowy nadal są ustalane.

