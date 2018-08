Tylko trzy dni wolności. Aktywistka wróciła do więzienia

Foto: wiki CC BY-SA 4.0 Video: TVN24 BiS

Życie kobiet w Iranie bez tajemnic

18.08 | - Kobiety są traktowane jak 50 procent mężczyzny i mają znacznie mniej praw - powiedziała Karolina Kozioł, podróżniczka i autorka filmu "Za zamkniętymi drzwiami. Iran". Jak dodała, kobieta nie ma na przykład prawa wziąć rozwodu. - To mężczyzna musi zrobić pierwszy krok - opowiadała. Iranki mają również problem z opuszczaniem kraju. - Jeżeli wyjdziesz za mąż musisz otrzymać zgodę od męża, by otrzymać paszport. Jeżeli jej nie będzie, to nie jesteś w stanie opuścić kraju - wyjaśniał gość cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

