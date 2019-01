Katastrofa samolotu w pobliżu irańskiej stolicy





Foto: Googe Maps | Video: Google Earth Pro Samolot transportowy rozbił się na lotnisku koło Teheranu

Samolot transportowy z co najmniej dziewięcioma osobami na pokładzie rozbił się w poniedziałek na lotnisku Fath niedaleko irańskiej stolicy Teheranu.

Według agencji Fars samolot transportowy typu Boeing 707 rozbił się, gdyż z powodu złej pogody pomylił lądowiska.

Nie jest jasne, do jakich linii należała maszyna. Irańczycy podali, że był to samolot kirgistańskich linii lotniczych, podczas gdy rzecznik lotniska Manas - z którego wystartowała maszyna - stwierdził, że należała ona do irańskich linii lotniczych Payam Air.

Irańska armia wydała jednak komunikat, z którego wynika, że samolot należał do niej, a na pokładzie było 16 osób.

