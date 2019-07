Iran przyznaje: przekroczyliśmy pułap wzbogacania uranu. I ostrzega, że to nie koniec

Iran przekroczył ustalony w umowie nuklearnej w 2015 r. pułap 3,67 proc. wzbogacania uranu i może wzbogacać uran na jeszcze wyższych poziomach - oświadczył rzecznik irańskiej agencji energii atomowej Behruz Kamalwandi.

- Teraz niepotrzebne jest 20-procentowe (wzbogacenie uranu), ale jeśli będziemy chcieli wyprodukujemy go (...) - oświadczył rzecznik agencji, wskazując że opcje wzbogacania na wyższych pułapach zostały omówione z Najwyższą Radą Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. "Iran skończył ze strategiczną cierpliwością" Ogłoszenie przez... czytaj dalej »

- Dostępna jest opcja 20-procentowa, ale są jeszcze wyższe opcje (...). Dziś, kiedy ważne są potrzeby naszego kraju, nie będziemy dążyć do czegoś innego tylko po to, by trochę przestraszyć drugą stronę - zakomunikował Kamalwandi. I dodał, że wspólnota międzynarodowa "wie, że (wzbogacanie uranu) to trend wzrostowy".



Rzecznik irańskiej agencji energii atomowej dodał, że zwiększenie liczby wirówek jest opcją w ramach trzeciego kroku Iranu w zakresie zmniejszenia zobowiązań wobec umowy jądrowej. Wskazał, że ponowne uruchomienie wirówek IR-2 i IR-2M jest opcją.



Pozostali europejscy sygnatariusze umowy nuklearnej powinni działać szybko, aby zrealizować swoje obietnice, ponieważ Iran będzie nadal redukował swoje zobowiązania wynikające z umowy, dopóki nie osiągnie rezultatu - ostrzegł Kamalwandi, którego cytuje agencja informacyjna IRIB.

KTO CHCE WOJNY NA BLISKIM WSCHODZIE?

Źródło: PAP/Reuters Wzbogacanie uranu

JAK DALEKO JESTEŚMY OD IRAŃSKIEJ BOMBY ATOMOWEJ?

Reakcja Rosji

Do sprawy odniósł się w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który poinformował, że władze Rosji ubolewają z powodu konsekwencji ograniczania przez Iran przestrzegania zobowiązań wynikających z umowy nuklearnej z 2015 roku. Trump ostrzega: niech Iran lepiej uważa Donald Trump... czytaj dalej »

- Odnotowujemy te skutki z ubolewaniem. Rosyjska dyplomacja będzie kontynuować prace - powiedział dziennikarzom Pieskow. Dodał, że zaistniała sytuacja jest "niepokojąca" i zaznaczył, że Rosja wcześniej ostrzegała przed konsekwencjami wycofania jednej ze stron z porozumienia.

Iran wzbogaca uran

W niedzielę rzecznik irańskiego rządu ogłosił, że Teheran rozpoczyna tego dnia wzbogacanie uranu powyżej poziomu ustalonego w układzie nuklearnym. Jak zapowiedział, jeśli jego sygnatariusze nie zezwolą na eksport irańskiej ropy, to Teheran co 60 dni będzie dalej ograniczał swoje zobowiązania wynikające z umowy.



W zeszłym tygodniu w poniedziałek szef MSZ Iranu Mohammad Dżawad Zarif poinformował, że irańskie zapasy nisko wzbogaconego uranu przekroczyły limit 300 kg ustalony w porozumieniu światowych mocarstw (USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy) z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego.



Informację tę potwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), a w środę prezydent Iranu Hasan Rowhani ogłosił, że od niedzieli jego kraj będzie zwiększał wzbogacanie uranu do takiego poziomu, jaki będzie mu potrzebny. W ten dzień minął wyznaczony państwom europejskim przez władze w Teheranie termin na zaoferowanie nowych warunków układu nuklearnego.



W maju 2018 roku prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z paktu nuklearnego z Iranem, jednak pozostałe mocarstwa, które sygnowały te umowę, chcą ją utrzymać w mocy. Jest to bardzo trudne, bo Waszyngton nałożył sankcje na Teheran i grozi takimi retorsjami wszystkim krajom i podmiotom, które tych ograniczeń nie będą respektować.

Źródło: PAP/Reuters Irański program nuklearny