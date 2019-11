Protesty w Iranie z powodu podwyżek cen ropy

Foto: PAP/EPA/STR Video: ENEX

Iran twierdzi, że wzbogaca uran w zakładach w Fordo

7.11 | Iran ogłosił, że wznowił wzbogacanie uranu w podziemnych zakładach w Fordo. „Rozpoczęto w Fordo w czwartek wtryskiwanie gazowego sześciofluorku uranu (UF6) do wirówek” – poinformowała Irańska Agencja Energii Atamowej (AEOI). Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała jednak, że Teheran przygotował się do tego procesu, ale jeszcze go nie rozpoczął.

