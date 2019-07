"Nasza rada jest taka, aby Europa i Stany Zjednoczone poszły po rozum do głowy"





Począwszy od niedzieli 7 lipca Iran będzie zwiększał wzbogacanie uranu do takiego poziomu, jaki będzie mu potrzebny, powyżej limitu 3,67 procent ustalonego w porozumieniu nuklearnym z 2015 roku - zagroził w środę prezydent tego kraju Hasan Rowhani.

Jeśli pozostali sygnatariusze porozumienia nuklearnego Iranu ze światowymi potęgami nie spełnią swoich obietnic, wówczas reaktor jądrowy w Araku powróci do swoich poprzednich działań po 7 lipca - zapowiedział Rowhani na posiedzeniu Rady Ministrów, z którego nagranie pokazała irańska telewizja państwowa.

- Nasza rada jest taka, aby Europa i Stany Zjednoczone poszły po rozum do głowy i powróciły do stołu negocjacyjnego - mówił. - Powróćcie do (...) przestrzegania prawa i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. W tych warunkach wszyscy możemy przestrzegać umowy nuklearnej - dodał.

- 7 lipca nasz stopień wzbogacania (uranu) nie będzie już wynosił 3,67 procent. Odłożymy to zobowiązanie na bok - oświadczył irański prezydent, nawiązując do uranu wzbogaconego do zawartości 3,67 proc. rozszczepialnego izotopu U-235. Uzyskamy zawartość powyżej 3,67 proc. do poziomu "jaki chcemy i w miarę potrzeb" - dodał.

Nuklearne porozumienie z Iranem

We wtorek mocarstwa europejskie osobno wydały oświadczenie w sprawie przekraczania przez Iran limitów zapasów uranu, wzywając Teheran "do wycofania się z tego i powstrzymania się od dalszych kroków, które podważają porozumienie nuklearne".

Tego dnia również Moskwa zaapelowała do władz w Teheranie, by "nie ulegały emocjom" i przestrzegały "najważniejszych ustaleń" porozumienia nuklearnego. Także Pekin wezwał wszystkie strony umowy do jej przestrzegania, oskarżając o obecne napięcia Waszyngton.

W poniedziałek szef MSZ Iranu Mohammad Dżawad Zarif poinformował, że irańskie zapasy nisko wzbogaconego uranu przekroczyły limit 300 kg ustalony w porozumieniu światowych mocarstw (USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy) z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego. Informacje te potwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

W maju Iran zawiesił przestrzeganie niektórych zobowiązań wynikających z umowy nuklearnej, co było reakcją na jej wypowiedzenie przez Stany Zjednoczone w maju 2018 roku i późniejsze przywrócenie przez nie sankcji gospodarczych. Iran zapowiedział w maju br., że jeśli pozostałe strony umowy nie podejmą kroków chroniących jego gospodarkę przed skutkami amerykańskich sankcji, to w ciągu 60 dni zacznie wzbogacanie uranu.

