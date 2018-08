Iran pokazał nowy myśliwiec. Prezydent chwali, eksperci już nie

Video: Reuters TV

Iran pokazał nowy myśliwiec. Eksperci mają "ale"

23.08 | Iran we wtorek zaprezentował nowy model myśliwca o nazwie Kowsar. Maszyna mająca być całkowicie krajowej produkcji pokazana została w obecności prezydenta Hasana Rowhaniego w czasie, gdy rośnie napięcie w relacjach tego państwa z USA. Wielu ekspertów ma jednak wątpliwości co do potencjału bojowego myśliwca, a sama maszyna może przypominać amerykańskie myśliwce F-5 z lat 60. XX wieku.

