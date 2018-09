Iran oskarża USA o odpowiedzialność za zamach. "To absurdalne"

Iran obarczył Stany Zjednoczone współodpowiedzialnością za krwawy zamach podczas parady wojskowej w irańskim mieście Ahwaz, do którego doszło w zeszłą sobotę. Sekretarz obrony USA James Mattis określił te zarzuty jako "absurdalne".

Mattis powiedział dziennikarzom, że groźby Iranu go nie zaniepokoiły. "Tchórzliwy czyn". Chamenei oskarża Arabię Saudyjską i ZEA o sfinansowanie ataku Duchowo-polityczn... czytaj dalej » - Daliśmy jasno do zrozumienia, że nie powinni nas tak traktować. Mam nadzieję, że przeważą chłodniejsze, rozumniejsze głowy - dodał szef Pentagonu.



Mattis zauważył, że - jak dotychczas - Teheran oskarżył o zorganizowanie ataku co najmniej trzy państwa i co najmniej jedną organizację terrorystyczną. - Zobaczymy jak wydłuży się ta lista. Ale byłoby dobrze, aby wiedzieli o czym mówią, zanim zaczną mówić - podkreślił.

Szereg oskarżeń w związku z zamachem

Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oświadczył w poniedziałek, że zamachowcy, którzy w ubiegłą sobotę zabili 25 osób podczas parady wojskowej w Ahwazie, byli opłaceni przez Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz, że Iran "surowo ukarze" winnych.



Chamenei oskarżył także USA i Izrael o udział w zamachu i oświadczył, że państwa te powinny spodziewać się "dewastującej odpowiedzi".



Według władz irańskich dotychczas aresztowano 22 osoby pod zarzutem udziału w ataku.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Ahwaz