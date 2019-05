Trump zapewnia, że nie chce zmiany reżimu. Teheran "nie widzi perspektyw" na negocjacje

Irańska dyplomacja nie widzi obecnie możliwości negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi - oświadczył rzecznik MSZ w Teheranie Abbas Musawi. W poniedziałek prezydent Donald Trump mówił, że ponowne - po zerwanym przez Waszyngton w ubiegłym roku układzie z 2015 roku - porozumienie USA z Iranem jest możliwe.

Przebywający z wizytą w Japonii Trump powiedział podczas konferencji z premier Shinzo Abe, że "naprawdę wierzę, że Iran chciałby zawrzeć porozumienie i myślę, że to bardzo mądrze z ich strony i sądzę, że może do tego dojść". - Mają szanse, żeby stać się wspaniałym krajem z tymi samymi przywódcami. Nie szukamy zmiany reżimu. Chcę, żeby to było jasne. Szukamy rozwiązania problemu posiadania broni nuklearnej - mówił Trump.

Według agencji AP Trump poparł pomysł, aby Japonia wykorzystała swoje dobre relacje z Iranem, by pomóc w nawiązaniu komunikacji pomiędzy Teheranem a Waszyngtonem. Według japońskich mediów Abe rozważa złożenie w przyszłym miesiącu wizyty w tym kraju.

"Terroryzm gospodarczy USA zadają narodowi irańskiemu ból"

Na słowa Trumpa zareagował w poniedziałek minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif, podkreślając, że dla Teheranu będą się liczyć nie słowa Trumpa, lecz jego czyny.

"Terroryzm gospodarczy USA (sankcje) zadają narodowi irańskiemu ból i powodują napięcia w regionie. Jeśli nie jest to intencją Trumpa, to musi on działać, a nie mówić" - napisał Zarif w poniedziałek na Twitterze. Podkreślił, że Iran nie realizuje żadnego programu zbrojeń nuklearnych.



Ayatollah @khamenei_ir long ago said we're not seeking nuclear weapons—by issuing a fatwa (edict) banning them.#B_Team's #EconomicTerrorism is hurting the Iranian people & causing tension in the region. Actions—not words—will show whether or not that's @realDonaldTrump's intent — Javad Zarif (@JZarif) 27 maja 2019

We wtorek rzecznik irańskiego MSZ Abbas Mousavi przekazał, że Teheran "obecnie nie widzi perspektyw na negocjowanie ze Stanami Zjednoczonymi".

Źródło: PAP/Reuters Irański program nuklearny

Napięcia na linii Waszyngton - Teheran

W ostatnich kilkunastu dniach relacje między Teheranem a Waszyngtonem stały się szczególnie napięte, gdy Iran podjął decyzję o wycofaniu się z niektórych zobowiązań umowy nuklearnej z 2015 roku, którą USA wymówiły w maju 2018 roku. Przedstawiciele irańskiej armii zagrozili atakami na siły zbrojne USA, jeśli nastąpiłby całkowity odwrót Stanów Zjednoczonych od tego porozumienia, zawartego między światowymi mocarstwami a Teheranem.

Donald Trump nałożył na Iran nowe sankcje, które uderzyły w jego gospodarkę. W ubiegłym tygodniu ogłosił również wysłanie 1,5 tys. amerykańskich żołnierzy do regionu, dodatkowo podnosząc napięcia. Wcześniej USA umieściły w Zatoce Perskiej lotniskowiec USS Abraham Lincoln i bombowce B-52..

Amerykański przywódca ostrzegł też, że Iran spotka się z "wielką siłą", jeśli będzie próbował działać przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Trump stwierdził jednak, że jest gotów rozmawiać z Iranem, "gdy Teheran będzie na to gotowy".

W zeszły wtorek prezydent Iranu Hasan Rowhani oświadczył, że także opowiada się za rozmowami z USA, ale obecnie nie jest to możliwe. - W obecnej sytuacji rozmowy są niemożliwe, dlatego jedynym wyjściem dla nas jest tylko opór - mówił Rowhani, który wcześniej ostrzegał, że jeśli w ciągu 60 dni nie zostaną wypracowane nowe warunki umowy nuklearnej, Teheran wznowi produkcję wysoko wzbogaconego uranu.

Źródło: PAP Irański program nuklearny