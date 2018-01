Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

02.01.2017 | Demonstracje antyrządowe w Iranie. Zginęło co...

Jak to możliwe, że w państwie, w którym władza kontroluje każdy aspekt życia, nagle na ulice wychodzą tłumy? To, co najbardziej przeraża rządzących, to spontaniczność protestów. Zaczęło się od gospodarki. Ludzie wyszli na ulice w proteście przeciwko kolejnym podwyżkom, ale w ciągu zaledwie kilku dni zaczęli protestować przeciwko polityce rządu. Symboliczny jest obraz młodej kobiety, która w geście protestu zdziera z głowy hidżab. Demonstracje są krwawo tłumione. Czy reżim ajatollahów chyli się ku upadkowi? A jeśli tak, to jak zmieni to świat? Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

