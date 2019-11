Prorządowy wiec w Teheranie. MSZ: pokaże, kim są prawdziwi Irańczycy

Foto: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Video: PAP/EPA

Prorządowy wiec na ulicach Teheranu

25.11 | Po kilku dniach prorządowych marszów, organizowanych przez władze Iranu w kilkudziesięciu miastach w kraju w celu potępienia zamieszek, w poniedziałek w Teheranie odbywa się wiec, na którym ma przemówić dowódca elitarnych jednostek Gwardii Rewolucyjnej. To one przyczyniły się do stłumienia zajść.

»