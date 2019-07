"Jesteśmy skrajnie zaniepokojeni oświadczeniem Iranu"





»

Prezydent Francji Emmanuel Macron uznał w niedzielę za złamanie zobowiązań porozumienia nuklearnego decyzję władz Iranu o rozpoczęciu wzbogacania uranu powyżej limitu z tego układu - przekazał Reutersowi urzędnik z Pałacu Elizejskiego. Także Londyn i Berlin w niedzielę wezwały Teheran do zakończenia działań podważających zobowiązania wynikające z porozumienia nuklearnego

To, że Iran rozpoczyna wzbogacanie uranu powyżej poziomu ustalonego w układzie nuklearnym ogłosił w niedzielę rzecznik rządu w Teheranie Ali Rabiei.



Wiceszef MSZ Iranu Abbas Arakczi tłumaczył, iż jego kraj podjął takie działania, bo pozostali członkowie umowy nie pomogli Teheranowi w sprzedaży ropy. Ostrzegł, że jeśli taka sytuacja się utrzyma, to co 60 dni Iran będzie dalej ograniczał swoje zobowiązania wynikające z tego porozumienia.

Decyzja Teheranu spotkała się z odpowiedzią państw europejskich, będących stroną porozumienia nuklearnego z Iranem - Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

Źródło: PAP/Reuters Wzbogacanie uranu

"Głębokie zaniepokojenie" losem porozumienia

W rozmowie telefonicznej ze swym irańskim odpowiednikiem Hasanem Rowhanim francuski przywódca Emmanuel Macrone wyraził "głębokie zaniepokojenie" losem porozumienia nuklearnego z Iranem i zapowiedział, że podejmie próbę wznowienia dialogu mocarstw zachodnich z Teheranem.

Stwierdził, że "zbada możliwości wznowienia do 15 lipca dialogu wszystkich stron" w tej sprawie oraz deeskalacji napięć związanych z irańskim programem nuklearnym.

"Jesteśmy skrajnie zaniepokojeni"

Iran postanowił wzbogacać uran. Jak daleko stąd do bomby atomowej? Iran postanowił -... czytaj dalej » - Iran złamał warunki porozumienia JCPoA (wspólny kompleksowy plan działania dotyczący porozumienia nuklearnego z Iranem zawartego w roku 2015 - red.) - oświadczył rzecznik brytyjskiego resortu spraw zagranicznych. Dodał, że Londyn pozostaje "w pełni zaangażowany w to porozumienie".



- Jesteśmy skrajnie zaniepokojeni oświadczeniem Iranu o rozpoczęciu wzbogacaniu uranu powyżej limitu 3,67 procent - przekazał z kolei rzecznik niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych.



Podkreślił, że Niemcy są w kontakcie z innymi europejskimi sygnatariuszami układu - Wielką Brytanią i Francją - by podjąć decyzję w sprawie następnych kroków.

Zarówno MSZ Wielkiej Brytanii, jak i MSZ Niemiec zaapelowały do Iranu o "zakończenie i cofnięcie wszelkich działań niezgodnych z zobowiązaniami (wynikającymi z porozumienia - red.)".

Źródło: PAP/EPA/JENS SCHLUETER Protest w Berlinie przeciwko władzom Iranu

Porozumienie pod znakiem zapytania

W poniedziałek szef MSZ Iranu Mohammad Dżawad Zarif poinformował, że irańskie zapasy nisko wzbogaconego uranu przekroczyły limit 300 kg ustalony w porozumieniu światowych mocarstw (USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy) z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego.

Prezydent Donald Trump wycofał USA w 2018 roku z paktu nuklearnego z Iranem, jednak pozostałe mocarstwa, które sygnowały te umowę, chcą ją utrzymać w mocy. Jest to bardzo trudne, bo Waszyngton nałożył sankcje na Iran i grozi takimi retorsjami wszystkim krajom i podmiotom, które tych ograniczeń nie będą respektować.

Źródło: PAP Irański program nuklearny