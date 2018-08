Iran "w pełni kontroluje" cieśninę Ormuz

01.05 | Okręty amerykańskiej floty otrzymały rozkaz eskortowania wszystkich statków noszących banderę USA i przepływających przez cieśninę Ormuz. To efekt zatrzymania przez Iran kontenerowca Maersk Tigris. W przeszłości podczas podobnych misji eskortowych dochodziło do potyczek z siłami irańskiej Gwardii Rewolucyjnej.

Foto: U.S. military or Department of Defense / Wikipedia | Video: US Navy

Irańskie okręty stale patrolują cieśninę Ormuz