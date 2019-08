"Prowadzone są wysiłki w celu wzmocnienia naszej mocy odstraszania"

Foto: PAP/EPA Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Eksperci o nowych irańskich sankcjach: to może te osoby...

- Trump nie osiągnął tego, co chciał osiągnąć. Sytuacja nie tyle wymyka się spod kontroli, ale wszystko może się wydarzyć - ocenił amerykanista prof. Bogdan Szafrański, komentując wzrastające napięcia na linii USA-Iran. Zwrócił uwagę, że nowe sankcje nałożone na Iran mają wymiar symboliczny, bo przywódca Iranu nie podróżuje do USA i nie ma interesów w USA. Donald Trump zamroził bowiem irańskim oficjelom aktywa w Stanach Zjednoczonych. - To może te osoby drażnić, wielkiej krzywdy im to nie zrobi - zgodził się drugi gość programu, Michał Kobosko, szef polskiego biura Atlantic Council.

