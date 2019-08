Irańska rakieta eksplodowała w centrum kosmicznym

W czwartek Iran planował wystrzelić swoją rakietę z Narodowego Centrum Kosmicznego Chomeiniego na północy kraju. Ta jednak eksplodowała na płycie wyrzutni rakietowej - pisze agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela irańskich władz.

Teheran planował wystrzał rakiety pomimo ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu. Plany pokrzyżowała jednak eksplozja pocisku.

- Przyczyną były kwestie techniczne i (rakieta - red.) wybuchła, ale nasi młodzi naukowcy pracują nad rozwiązaniem problemu - powiedział agencji Reutera irański urzędnik, który chciał zachować anonimowość. Nie podał więcej szczegółów.

Wypadek w irańskim centrum kosmicznym potwierdził także przedstawiciel amerykańskiej administracji, którego nazwiska agencja nie ujawnia.

Michael Elleman, dyrektor programu ds. nierozprzestrzeniania broni jądrowej i polityki nuklearnej w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych twierdzi, że przyczyną wybuchu "prawdopodobnie był problem podczas tankowania pocisku lub awaria prądu".

Zdjęcia satelitarne

Amerykańska firma Plant Labs Inc. opublikowała zdjęcia satelitarne irańskiego centrum kosmicznego, ukazujące chmury czarnego dymu, unoszące się nad wyrzutnią rakietową.

Jak pisze portal amerykańskiego radia publicznego NPR, dokładny typ irańskiej rakiety, która eksplodowała w czwartek, nie jest znany. Zauważa jednocześnie, że wyrzutnia była w przeszłości używana do wystrzeliwania rakiet typu Safir. Są one relatywnie małe i zdolne do przenoszenia jedynie niewielkich satelitów na orbitę.

W sierpniu Teheran informował, że jeden taki satelita, nazywana Nahid-1, jest gotowy do wystrzelenia.

Obawy USA

Administracja Donalda Trumpa oskarża Iran o wykorzystywanie programu kosmicznego do rozwoju pocisków balistycznych dalekiego zasięgu, zdolnych przenosić głowice nuklearne. Teheran zaprzecza tym oskarżeniom.

Michael Elleman cytowany przez portal NPR także uspokaja. - Nie znam ani jednej wyrzutni satelitarnej, która została przekształcona w balistyczną - mówi ekspert.

- Reżim próbuje przedstawić Iran jako lidera w dziedzinie nauki i techniki, a program kosmiczny wpisuje się w tę narrację - wyjaśnia z kolei Ariane Tabatabai, politolog z RAND Corporation, cytowana przez amerykańską rozgłośnię.

Jak przekonuje, mimo fali porażek w tym roku, jest mało prawdopodobne, by Teheran całkowicie zrezygnował z ambicji kosmicznych. - Program istnieje już od kilku dziesięcioleci. Nie sądzę, by Iran przestał próbować - powiedziała, cytowana przez NPR.

Źródło: PAP Irański program nuklearny