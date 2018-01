W Teheranie i większości miast Iranu, gdzie w ostatnim tygodniu odbywały się antyrządowe protesty, druga z rzędu noc minęła spokojnie - poinformowała AFP. Od rana w czwartek trwają w wielu miastach duże manifestacje poparcia dla władz.

"Wasza rola polega teraz na ignorowaniu tego, co rząd do was mówi" Irańska... czytaj dalej » W irańskich mediach i na portalach społecznościowych - jak pisze AFP - brak doniesień o jakichkolwiek antyrządowych wystąpieniach w Teheranie ostatniej nocy. W większości innych miast noc także minęła spokojnie. W internecie pojawiały się nieliczne filmy wideo przedstawiające niewielkie zgromadzenia; nie ma jednak możliwości zweryfikowania ich autentyczności - twierdzi AFP.



Jednocześnie agencja AP podaje, że nie jest jasne, czy mniej doniesień o demonstracjach w czwartek oznacza, że manifestacje słabną, czy też Irańczycy przestali publikować zdjęcia z protestów po zablokowaniu przez władze aplikacji mediów społecznościowych.

Wiece poparcia

Z kolei irańska telewizja pokazała w czwartek rano zdjęcia z nowych dużych wieców prorządowych, m.in. w Isfahanie (centrum), Meszchedzie (północny wschód), w Urmii (północny zachód), Babolu i Ardebilu (północ).

"Reżim istnieje tylko po to, żeby utrzymać się przy władzy" - Obywatele muszą... czytaj dalej » Demonstranci skandują słowa poparcia dla najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Aliego Chameneiego. Krzyczą także m.in. "śmierć Ameryce" czy "śmierć Izraelowi". W środę w prorządowych demonstracjach w całym kraju wzięły udział dziesiątki tysięcy ludzi.



Protesty przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów spożywczych rozpoczęły się w Iranie 28 grudnia; z czasem demonstracje nabrały charakteru antyrządowego. Zginęło w nich co najmniej 21 osób, a kilkaset zostało zatrzymanych.



Najnowsza fala demonstracji antyrządowych porównywana jest przez media do "zielonej" rewolty z 2009 roku, która ogarnęła kraj po kontrowersyjnych wyborach prezydenckich, gdy zwyciężył nielubiany, ultrakonserwatywny Mahmud Ahmadineżad. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że tym razem protestom brakuje liderów, nie są one skoordynowane i łatwo je rozbić.

Źródło: PAP/Reuters Mapa protestów w Iranie