"Sianie niezgody" między Iranem a Irakiem. Chamenei oskarża "wrogów"

"Iran i Irak to dwa narody, których serca i dusze są połączone. (...) Wrogowie usiłują siać niezgodę, ale ponieśli porażkę i ich spisek nie przyniesie rezultatów" - napisał na Twitterze najwyższy irański przywódca duchowo-polityczny ajatollah Ali Chamenei. Oficjalna agencja IRNA podała, że odniósł się w ten sposób do trwających od 1 października demonstracji w Iraku, na skutek których zginęło już ponad 100 osób.

#Iran and #Iraq are two nations whose hearts & souls are tied together through faith in God & love for #ImamHussain & the progeny of the Prophet (pbut). This bond will grow stronger day by day.



Enemies seek to sow discord but they’ve failed & their conspiracy won’t be effective. https://t.co/Psya7CJGLB — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 6 października 2019

W demonstracjach w Iraku zginęło ponad 100 osób

Jak podała oficjalna agencja IRNA, tweet ten odnosił się do trwających od 1 października demonstracji w Iraku, na skutek których co najmniej 104 osoby zginęły, w tym ośmiu policjantów, a ponad 6 tysięcy odniosło obrażenia. Protesty trwają w Bagdadzie i południowej części Iraku, a ich uczestnicy sprzeciwiają się między innymi korupcji rządzących i powszechnemu bezrobociu.

Irackie władze o strzelanie bezpośrednio do ludzi i członków sił bezpieczeństwa oskarżają "sabotażystów" i "niezidentyfikowanych snajperów".

Do rozruchów dochodzi w czasie, gdy tysiące szyickich Irańczyków jak co roku pielgrzymuje do Karbali w Iraku na święto Al-Arbain upamiętniające męczeńską śmierć Husajna ibn Alego, wnuka proroka Mahometa, oraz jego 72 towarzyszy. W tym roku święto przypada 19 października. W 2018 roku w pielgrzymce tej udział wzięło około 1,8 miliona Irańczyków.

Władze w Teheranie apelowały do swoich obywateli, by w tym roku opóźnili podróż do Iraku. Zamknięto kilka przejść na granicy obu państw.

Od czasu obalenia przez Amerykanów reżimu Saddama Husajna w Iraku w 2003 roku Teheran zacieśnił stosunki z szyickim rządem w Bagdadzie i zwiększa swe wpływy poprzez udzielanie poparcia milicjom złożonym z wyznawców tego odłamu islamu.