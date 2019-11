"Zakaz jakichkolwiek rozmów z Ameryką"

Bieg przez 24 godziny? To możliwe! A dobre w tak ekstremalnym sporcie są Polki. Mistrzostwa świata w biegu 24-godzinnym rozegrane we francuskiej miejscowości Albi zakończyły się srebrnymi medalami dla Biało-Czerwonych. - Obecnie są dwie kobiece drużyny na świecie, które przekraczają regularnie 700 km, to my i Amerykanki - powiedziała we "Wstajesz i Weekend" na antenie TVN24 Aleksandra Niwińska, jedna z trzech polskich medalistek. zobacz więcej »