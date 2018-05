Iranki przystąpiły do dżihadystów. Usłyszały wyroki

Irański sąd skazał w niedzielę 16 kobiet na kary więzienia za udział w działaniach terrorystycznych tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) - poinformowała agencja IRNA, powołując się na prokuratora Teheranu Abbasa Dżafariego Dolatabadiego.

Ekspert: zrywając porozumienie damy Iranowi dowód, że ze światem nie ma co rozmawiać Ważą się losy... czytaj dalej » Według cytowanego prokuratora kobiety skazano na różne kary pozbawienia wolności. Wymiaru kar nie podano. Kobietom nakazano też, by oddały też pieniądze otrzymane od tak zwanego Państwa Islamskiego pieniądze.

Kolejna rozprawa w procesie po zamachach

Prokurator Dolatabadi oznajmił, że kobiety udały się do Syrii, by wesprzeć Daesh (arabski akronim nazwy IS), przeszły tam szkolenie terrorystyczne i przeprowadziły pewne operacje, a aresztowano je po powrocie do Iranu.

W sądzie w Teheranie odbyła się również w niedzielę piąta rozprawa w procesie ośmiu mężczyzn podejrzanych o zabicie 18 osób w zamachach w parlamencie i w mauzoleum ajatollaha Chomeiniego w Teheranie w 2017 roku.

Był to pierwszy w Teheranie krwawy atak, do którego przyznało się Państwo Islamskie - pisze Reuters i dodaje, że ogółem w tej sprawie zarzuty postawiono 26 osobom.