Rozmowy o przyszłej koalicji. Irak mocno podzielony

Iracka telewizja al-Sumarija podała nowe dane dotyczące podziału mandatów po wyborach parlamentarnych. Lider zwycięskiego bloku Muktada as-Sadr i szef szyickiej partii al-Hikma Ammar al-Hakim będą współdziałać, by utworzyć większościową koalicję.

Według informacji podanej przez telewizję blok al-Nasr, na którego czele stoi premier Hajdar Dżawad al-Abadi, przesunął się na drugie miejsce, uzyskując 52 mandaty. Na pierwszym miejscu nadal jest blok Sairun tj. koalicja sadrystów i komunistów, która może liczyć na 54 parlamentarzystów.

Irak czeka na wyniki

Według nowych danych związana z szyickimi Oddziałami Mobilizacji Ludowej (PMF) lista al-Fatah jest dopiero na trzecim miejscu z 49 mandatami. Na dalszych miejscach jest Państwo Prawa byłego premiera Nuriego al-Malikiego z 24 mandatami oraz z 22 al-Hikma związana z wpływową szyicką rodziną al-Hakimów.



Według informacji innych mediów irackich czwarte miejsce w wyborach zajęła Demokratyczna Partia Kurdystanu (PDK), która może liczyć na 25-27 mandatów. W czołówce jest też sunnicka Koalicja Narodowa (al-Watanija) byłego premiera Ijada Alawiego, która dostała około 20 mandatów i Patriotyczna Unia Kurdystanu (PUK) z 17-18 mandatami.



Oficjalne wyniki wyborów w Iraku wciąż nie zostały ogłoszone, a nowe przeliczenie mandatów związane jest z napływem danych dotyczących głosów oddanych w obozach dla uchodźców oraz zagranicą.

Źródło: PAP System polityczny w Iraku

Na drodze do koalicji

Tymczasem w czwartek wieczorem lider Sairun Muktada as-Sadr spotkał się z przywódcą bloku al-Hikma Ammarem al-Hakimem. Po spotkaniu, na wspólnej konferencji prasowej, politycy ogłosili, że będą wspólnie działać na rzecz stworzenia większościowej koalicji.



Koalicja Sadra i Hakima według danych podanych przez telewizję al-Sumarija dysponuje 76 mandatami, podczas gdy do zdobycia większości w parlamencie potrzebnych jest 165 mandatów. Alternatywna proirańska koalicja Państwa Prawa i al-Fatah dysponuje 73 mandatami.



Decydujące znaczenie dla stworzenia koalicji większościowej będzie miała zatem decyzja bloku al-Nasr, sunnickiej Wataniji, a także partii kurdyjskich, zwłaszcza PDK oraz PUK.



Jeden z liderów PDK Hoszijar Zebari podkreślił w rozmowie z PAP, że partia ta będzie starała się stworzyć w parlamencie wspólny kurdyjski blok, dysponujący ok. 50-60 mandatami. Dodał też, że choć PDK miała zawsze dobre relacje z Sadrem i ma złe doświadczenia z Malikim i szyickim PMF, to jest otwarta na rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami.