Wpływowy duchowny dołącza do antyrządowych protestów





Wpływowy szyicki duchowny Muktada as-Sadr przyleciał we wtorek z Iranu do Iraku i dołączył do tysięcy uczestników antyrządowych protestów w irackim An-Nadżaf, świętym mieście szyitów.

Muktada as-Sadr wydał komunikat, w którym wezwał Hadiego al-Amiriego, przywódcę szyickiej koalicji al-Fatah, która w parlamencie Iraku rywalizuje z jego blokiem Sairun, by wraz z nim przeforsował wotum nieufności wobec gabinetu premiera Adila Abd al-Mahdiego.

Nocny protest w świętym mieście. Zabici, setki rannych Co najmniej 17... czytaj dalej » Fakt, że wpływowy duchowny dołączył do protestujących Irakijczyków, może zmienić dynamikę oraz naturę tych manifestacji - komentuje AFP.

Od miesiąca Sadr wzywa do dymisji irackiego rządu, który sam pomógł sformować, a jego zwolennicy w parlamencie rozpoczęli tam w sobotę protest okupacyjny. W trwających od początku października masowych protestach w Iraku zginęło już blisko 250 ludzi.

Protesty w Iraku

W poniedziałek Irakijczycy wyszli na ulice czwarty dzień z rzędu w drugiej fali protestów przeciwko rządowi premiera al-Mahdiego i - jak twierdzą demonstranci - skorumpowanym i oderwanym od rzeczywistości elitom.

Społeczne napięcia spowodowane są brakiem miejsc pracy oraz nieregularnymi dostawami prądu i wody pitnej. Polityków i władze obwinia się też o chroniczną korupcję, blokującą odbudowę kraju po latach konfliktów religijnych i niszczycielskiej wojnie, w której pokonano Państwo Islamskie.

Sadr wzywał w poniedziałek premiera Mahdiego do rozpisania przedterminowych wyborów, przy czym miałyby się one odbyć pod nadzorem ONZ i bez udziału istniejących partii politycznych. Kierowany przez Sadra blok Sairun, który zajął pierwsze miejsce w wyborach w 2018 roku i pomógł w utworzeniu kruchej koalicji rządowej, zadeklarował w sobotę przejście do opozycji do czasu, aż żądania protestujących zostaną spełnione.

An-Nadżaf to ośrodek kultu religijnego szyitów. Znajduje się w nim meczet mauzoleum z grobem kalifa Alego Ibn Abi Taliba, kuzyna i zięcia Mahometa.