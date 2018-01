Zamach samobójczy w Bagdadzie. Co najmniej osiem osób nie żyje





Co najmniej osiem osób straciło życie, a 10 odniosło obrażenia w ataku samobójczym, do którego doszło w sobotę w północnej części Bagdadu - poinformowały cytowane przez AP źródła w policji i służbach medycznych.

Celem ataku był policyjny punkt kontrolny na ruchliwej ulicy. Wśród rannych są policjanci.

Premier Iraku: ogłaszam koniec wojny z dżihadystami Premier Iraku... czytaj dalej » Do przeprowadzenia zamachu nie przyznała się do tej pory żadna organizacja.

Ataków mniej

Jak przypomina agencja AP, liczba ataków bombowych w Bagdadzie znacząco spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, odkąd irackie siły bezpieczeństwa wyzwoliły spod kontroli Państwa Islamskiego (IS) niemal wszystkie obszary podbite przez tę dżihadystyczną organizację w 2014 roku.



Ta ekstremistyczna grupa wzięła na siebie odpowiedzialność za wiele ataków, do których niemal codziennie dochodziło w Bagdadzie w zeszłym roku, IS kontrolowało część Iraku.