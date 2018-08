IPN: wystąpiliśmy do USA o pomoc prawną w sprawie Jakiwa Palija





Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie wystąpiła z wnioskiem o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych w sprawie oskarżanego o udział w zamordowaniu siedmiu tysięcy Żydów Jakiwa Palija - poinformował w czwartek Instytut Pamięci Narodowej.

USA deportowały do Niemiec 95-letniego byłego strażnika obozu w Trawnikach Władze USA... czytaj dalej » 95-letni Jakiw Palij został we wtorek deportowany z USA do Niemiec. Zgodnie z ustaleniami amerykańskich śledczych, Palij jako wyszkolony przez SS ochotnik pełnił służbę w obozie pracy w Trawnikach, gdzie uczestniczył w zamordowaniu siedmiu tysięcy Żydów.

W 1949 roku Palij wyemigrował do USA, gdzie zataił informacje o swojej przeszłości. Podał, że jest zwykłym robotnikiem i rolnikiem. Niecałe 10 lat później otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Mieszkał w Nowym Jorku, utrzymując się z pomocy socjalnej.

Prośba o pomoc

Z USA deportowano strażnika obozu w Trawnikach. W mediach padło fałszywe stwierdzenie o obozach Była interwencja... czytaj dalej » Instytut Pamięci Narodowej w wydanym w czwartek oświadczeniu w sprawie doniesień medialnych dotyczących Palija potwierdził, że "był on funkcjonariuszem zbrodniczych służb Rzeszy Niemieckiej". W informacji IPN podkreślono, że Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie w dniu 19 czerwca 2018 roku w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie zbrodni nazistowskich, popełnionych w latach 1940–1944 w Trawnikach, "wystąpiła z wnioskiem o pomoc prawną do USA celem uzyskania od strony amerykańskiej materiałów procesowych i archiwalnych" dotyczących Palija.



Zaznaczono, że w toku śledztwa uzyskano informację, iż przebywający w USA Jakiw Palij "został pozbawiony obywatelstwa amerykańskiego wyrokiem Sądu Stanów Zjednoczonych Rejonu Wschodniego Nowego Jorku, zaś w toku postępowania sądowego zebrano dowody odnoszące się do jego wojennej przeszłości". Wskazano, że Komisja ustaliła, iż Palij "pełnił służbę w obozie szkoleniowym SS w Trawnikach, a następnie był strażnikiem Wachmannschaften des SS im distrikt Lublin". W oświadczeniu dodano, że "wniosek o międzynarodową pomoc prawną nie został jeszcze przez stronę amerykańska zrealizowany".

Realizował zbrodnicze rozkazy

Fox News o "polskim obozie śmierci". Ambasada: nie wprowadzajcie w błąd Amerykańska... czytaj dalej » Jak przypomniał Instytut, Palij urodził się w 1923 r. w Piadykach pod Kołomyją, na obszarach II RP zamieszkanych także przez ludność ukraińską. W czasie wojny, na ziemiach okupowanych przez Niemcy, Palij podjął decyzję o służbie na rzecz niemieckiego okupanta – w zbrodniczych formacjach Rzeszy Niemieckiej. "Stał się w ten sposób jednym z narzędzi i współwykonawców ludobójstwa, realizowanego na okupowanych ziemiach przez Rzeszę Niemiecką" - dodano i przypomniano, że Palij był tym samym jednym z ludzi, którzy "służąc Rzeszy Niemieckiej i realizując zbrodnicze rozkazy, stanęli po stronie wrogów Rzeczypospolitej Polskiej".



IPN przypomniał również, że zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu, "prawowite władze Rzeczypospolitej Polskiej domagały się skutecznego ścigania i karania zbrodniarzy wojennych – bez żadnych taryf ulgowych dla niemieckich funkcjonariuszy pokroju Jakiwa Palija". Dodano również, że Instytut "konsekwentnie wspiera działania na rzecz ścigania i skutecznego karania wszystkich jeszcze żyjących wykonawców zbrodniczych rozkazów niemieckiego okupanta".



Z kolei w oświadczeniu niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślono, że przyjęcie Palija przez RFN to wyraźny znak moralnej odpowiedzialności kraju oraz że nalegali na to od dawna przedstawiciele władz USA i amerykańskiej społeczności żydowskiej.

Szef MSZ Niemiec: odpowiedzialność za cierpienia zadane Polakom będzie dla nas zawsze ważna Istnieje poczucie... czytaj dalej » "Stany Zjednoczone nie będą tolerowały nikogo, kto wspierał zbrodnie narodowego socjalizmu i inne przypadki pogwałcenia praw człowieka, takie osoby nie znajdą schronienia na amerykańskiej ziemi" - głosi komunikat wydany przez administrację USA.



Palij twierdzi, że nie brał osobiście aktywnego udziału w zbrodniach wojennych. W 2003 roku powiedział dziennikowi "New York Times", że strzegł jedynie "mostów i rzek", do czego został zmuszony.



Od roku 1939 w Trawnikach znajdował się kompleks obiektów, które zmieniały swoją funkcję. W różnych okresach mieściły się tam: obóz jeniecki dla żołnierzy sowieckich, obóz przejściowy dla schwytanych polskich partyzantów z Lubelszczyzny, obóz szkoleniowy SS oraz obóz pracy dla ludności żydowskiej.



Od lata 1941 do wiosny 1943 w obozie pracy przebywało około 1500 osób. Nieco później w zakładach futrzarskich Schultza zgromadzono 6000 ludzi, Żydów głównie z Polski, ale także z Niemiec, Austrii i Słowacji. 3 listopada 1943 roku w ramach "Aktion Erntefest" (Operacja "Dożynki") wszyscy więźniowie zostali zamordowani.