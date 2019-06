Jeden z głównych podejrzanych w sprawie zamachów wydany Sri Lance

Foto: Reuters Video: tvn24

Mnich Dawid o sytuacji na Sri Lance po serii zamachów

23.04 | Nikt nie był przygotowany na taką ekspozycję przemocy - mówił w rozmowie z TVN24 przebywający na Sri Lance mnich Dawid. W niedzielę wielkanocną doszło na wyspie do serii zamachów, w których zginęło co najmniej 290 osób. W poniedziałek polski mnich był w jednym z kościołów, w którym doszło do zamachu. - Wygląda to bardzo dramatycznie - przekazał.

»