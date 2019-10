Najlepsze programy motoryzacyjne świata w player.pl





Foto: player.pl | Video: tvn24 MotorTrend wchodzi na polski rynek

Kolekcja najlepszych motoryzacyjnych treści trafiła na platformę player.pl. Od środy miłośnicy motoryzacji mają dostęp do produkcji MotorTrend, jednego z najbardziej uznanych twórców programów motoryzacyjnych.

Oferta MotorTrend, twórcy docenianego w różnych zakątkach globu kontentu motoryzacyjnego, składa się z oryginalnych polskich treści oraz produkcji zagranicznych. Marka weszła w środę na polski rynek, a jej programy można oglądać jedynie w player.pl.

"Wszystko, co najciekawsze w motoryzacji, pojawi się w player.pl"

Rusza nowa edycja "Big Brothera" Gdy "Big Brother"... czytaj dalej » Miłośnicy samochodów będą mogli zobaczyć gwiazdy polskiego dziennikarstwa motoryzacyjnego, w tym Patryka Mikiciuka czy Adama Kornackiego. W player.pl pojawią się też premierowe produkcje ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Całość dopełnią hity znane z anten TVN Turbo oraz Discovery.

W ofercie znajdują się zarówno poradniki dotyczące m.in. samodzielnych napraw, tuningu, wyboru i zakupu auta, jak i programy rozrywkowe (nietypowe auta, motoryzacyjne podróże, nowinki ze świata motoryzacji). Sukcesywnie kolekcja będzie wzbogacana o nowe tytuły oraz kolejne sezony programów. Oferta jest już dostępna w pakiecie podstawowym "Start".

- MotorTrend to fantastyczny produkt, który świetnie pasuje do naszego rynku. Wierzymy, że nasza kolekcja znajdzie wielu wiernych fanów, szczególnie wśród męskiej części naszej widowni, która nieustannie szuka najlepszych porad i nowinek motoryzacyjnych. Tej jesieni wszystko, co najciekawsze w motoryzacji, pojawi się w player.pl - mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający player.pl.

Lider na polskim rynku

Player.pl od lat jest najbardziej angażującym polskim serwisem oferującym kanały telewizyjne na żywo oraz programy wideo na życzenie. W tym roku przekroczył granicę 5 mln realnych użytkowników.

Aktualnie biblioteka player.pl to ponad trzy tysiące wyjątkowych tytułów w kolekcjach VoD, 300 hitów filmowych na życzenie oraz ponad 40 stacji telewizyjnych na żywo. Player.pl to także topowe propozycje od największych grup medialnych w Polsce – m.in. CANAL+, HBO, Viacom, FOX, Disney czy National Geographic – oraz tysiące godzin transmisji sportowych na żywo od CANAL+, Eurosport i ELEVEN SPORTS.