Inicjatywa Polska chce rozdziału Kościoła od państwa. Ma projekt ustawy

Inicjatywa Polska przygotowała projekt ustawy, który jest pierwszym etapem rozdziału Kościoła od państwa. Zakłada on między innymi zniesienie finansowania lekcji religii oraz ubezpieczeń księży i duchownych z budżetu państwa - poinformowała w niedzielę liderka Inicjatywy Barbara Nowacka.

- Ostatnie lata pokazują, że Polsce bardzo potrzeba rozdziału Kościoła od państwa i świeckości - uporządkowania relacji, które ewidentnie zostały zakłócone. Jeśli mamy być krajem demokratycznym, krajem równych praw i równych szans, pewne relacje trzeba przebudować i przemodelować - podkreśliła na konferencji prasowej przed Sejmem Nowacka. "Jesteśmy państwem świeckim" vs "To są święta Bożego Narodzenia. Bożego" W przerwie sesji... czytaj dalej »

Wskazała, że Inicjatywa Polska proponuje "szeroką dyskusję" na temat rozdziału Kościoła od państwa. - Szeroką dyskusję, która pozwoli w następnym parlamencie zacząć działać tak, żeby mieć pewność, że relacje między Kościołem i państwem są zdrowe - dodała.

Jej zdaniem, Kościół Rzymskokatolicki próbuje ingerować m.in. w życie polityczne. - Nie może tak być - nie ma na to naszej zgody - by Kościół pisał ustawy i wpływał na polityków, jak mają procedować prawo - stwierdziła Nowacka.

"Pierwszy etap"

Poinformowała, że Inicjatywa Polska przygotowała projekt ustawy, który jest "pierwszym etapem rozdziału Kościoła od państwa".

Adam Ostaszewski z Inicjatywy Polskiej, który jest współautorem przepisów, wyjaśnił, że projekt zakłada m.in. zniesienie finansowania religii w szkołach z budżetu państwa, i wprowadzenie finansowania przez związki wyznaniowe i kościoły, które "chcą nauczać zasad swojej wiary w szkole" oraz wpisanie religii na listę zajęć dodatkowych. Ponadto Inicjatywa Polska chce, żeby księża i duchowni sami opłacali swoje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Domaga się także likwidacji Funduszu Kościelnego oraz opowiada się za likwidacją wszystkich komisji rządowo-kościelnych.

Ostaszewski dodał, że dzięki zniesieniu finansowania religii z budżetu, państwo zaoszczędzi około 1-2 mld zł, a na ubezpieczeniach duchownych - około 500 mln zł.

Nowacka przekonywała, że "jeśli państwo ma funkcjonować poprawnie, to nie ma powodu, żeby finansować jedną konkretną religię z budżetu państwa". - Nie zobowiązują do tego żadne umowy, tylko to nasza decyzja - wskazała liderka Inicjatywy Polskiej. Religia w szkole na liście zajęć dodatkowych? W tle... czytaj dalej »

Podpisy pod petycją

Poinformowała, że do 20 lutego zbierane będą podpisy pod petycją w sprawie proponowanego projektu ustawy, która zostanie złożony w Sejmie. Jak dodała, jeśli sejmowa komisja do spraw petycji nie rozpatrzy wniosku Inicjatywy Polskiej, to "ruszy projekt obywatelski".

Nowacka zaprosiła również wszystkie partie i organizacje do współpracy. Podkreśliła, że inicjatywę wspiera już m.in. Komitet Obrony Demokracji. - Namawiam wszystkich do wspierania i popierania projektu. Kiedy projekt trafi do komisji sejmowej to wsparcie będzie niezwykle potrzebne - powiedziała.

Koalicja Obywatelska poprze projekt?

Dopytywana, czy projekt ustawy uzyskał już poparcie partnerów Inicjatywy Polskiej z Koalicji Obywatelskiej, tj. Nowoczesnej i Platformy, Nowacka odpowiedziała: - Nowoczesna ma bardzo zbliżone poglądy w tej sprawie. Jestem przekonana, że będzie po tej samej stronie. Z Platformą oczywiście - tak, jak ze wszystkimi partiami - będziemy rozmawiać.

Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej mówił, że przez ostatnie lata na Kościół przekazywane były "miliardy złotych". - Starczy - oświadczył. Według niego, proponowany projekt ustawy jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania.

Magdalena Filiks z KOD dodała, że jej organizacja wspiera projekt Inicjatywy Polskiej, bo uważa go "za bardzo ważny". - Rozpoczyna on w Polsce bardzo ważną dyskusję, której zabrakło. To jest problem, który nie był rozwiązany przez wiele lat - mówiła. "Trzeba wprowadzić realny rozdział Kościoła od państwa" Pieniądze,... czytaj dalej »

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska zawiązane zostało w lutym 2016 r. przez grupę lewicowych samorządowców oraz polityków zaangażowanych wcześniej w tworzenie Zjednoczonej Lewicy. W tym samym roku stowarzyszenie znalazło się wśród organizatorów Czarnych Protestów przeciwko rozpatrywanemu przez Sejm obywatelskiemu projektowi zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych.

Z inicjatywy kierowanej przez Nowacką organizacji powstały - dwukrotnie odrzucone przez Sejm w pierwszym czytaniu - projekty liberalizacji prawa w tym zakresie (składane pod szyldem komitetu "Ratujmy kobiety"), które zakładały m.in. możliwość legalnego przerywania ciąży do 12. tygodnia.

We wrześniu ubiegłego roku Inicjatywa Polska podjęła decyzję o starcie w wyborach samorządowych z list Koalicji Obywatelskiej.