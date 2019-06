Przegrany kwestionował wynik wyborów. Skarga "całkowicie odrzucona"

Trybunał Konstytucyjny Indonezji odrzucił w czwartek skargę na wynik kwietniowych wyborów prezydenckich, które wygrał po raz drugi Joko Widodo. Sprawa została wniesiona przez przegranego w wyborach Prabowo Subianto.

Opozycja zaskarżyła wyniki wyborów prezydenckich w Indonezji Prawnicy... czytaj dalej » Kwietniowe wybory wygrał dotychczasowy prezydent Joko Widodo, uzyskując 55,5 proc. głosów, podczas gdy na Prabowo głosowało 44,5 proc. osób. Po ogłoszeniu wyników Prabowo twierdził, że w kraju na szeroką skalę dochodziło do oszustw na korzyść jego rywala.

"Dziękuję Trybunałowi za rozstrzygnięcie tego sporu"

- Zarzuty skarżącego nie mają podstawy prawnej - oświadczył sędzia Anwar Usman i dodał, że skarga została "całkowicie odrzucona". Prabowo orzeczenie to określił jako "rozczarowujące", zobowiązał się jednak do "poszanowania konstytucji".



Widodo z kolei podziękował sędziom za korzystny dla niego werdykt. - Dziękuję Trybunałowi za rozstrzygnięcie tego sporu w sposób otwarty i przejrzysty - powiedział 58-letni prezydent i dodał: - Wzywam wszystkich Indonezyjczyków do zjednoczenia się, aby nasz kraj rozwijał się.

Służby mundurowe w stanie gotowości

W trakcie czwartkowego posiedzenia sędziów TK w Dżakarcie na ulicach porządku pilnowało 47 tysięcy policjantów i żołnierzy, którzy zostali postawieni w stan gotowości na wypadek rozruchów ulicznych. Władze obawiały się powtórki sytuacji z maja, gdy w demonstracjach przeciwko reelekcji Widodo zginęło co najmniej osiem osób, a ponad 700 zostało rannych.



W poprzednich wyborach prezydenckich w Indonezji w 2014 roku Joko Widodo także pokonał Prabowo mniejszą różnicą głosów. Wówczas Prabowo również zaskarżył wyniki do Trybunału Konstytucyjnego, który jednak także nie dopatrzył się nieprawidłowości.

Źródło: PAP/Reuters Wybory w Indonezji