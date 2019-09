Parlament Indonezji przeciwko małżeństwom dzieci

Parlament Indonezji podniósł minimalny wiek zawierania małżeństw przez kobiety do 19 lat - poinformowała agencja dpa. Decyzja ta ma pomóc w walce z powszechnym w tym kraju zjawiskiem zmuszania dziewczynek do zawierania związków małżeńskich.

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej parlamentu w Dżakarcie, deputowani na początku tygodnia poparli jednogłośnie zmianę w istniejącym prawie. Wejdzie ona w życie w ciągu trzech lat.

Nie wystarczą trzy słowa, żeby się rozwieść. Parlament nałożył zakaz na muzułmanów Parlament w... czytaj dalej » Obecnie nastolatki mogą wstępować w związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a chłopcy - 19. Rodzice mogą jednak zwrócić się do lokalnych władz lub władz religijnych o zgodę na zawarcie małżeństwa przez młodsze dziewczęta. W takich przypadkach nie ma dolnego limitu wieku.

Zamieszkana w przeważającej części przez muzułmanów Indonezja zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem liczby małżeństw zawieranych przez nieletnie - wynika z danych światowej organizacji Girls Not Brides (ang. Dziewczynki, nie Panny Młode), która sprzeciwia się małżeństwom nieletnich.

Z kolei UNICEF informuje, że 14 procent młodych kobiet w Indonezji zawiera małżeństwo przed ukończeniem 18. roku życia, a 1 procent przed 15. urodzinami.

Wśród czynników popychających nieletnie dziewczęta do małżeństwa eksperci wskazują: biedę, specyficznie pojmowane pojęcie honoru rodziny, normy społeczne, tradycję, a także nakazy religijne.

Wzywają także do zmiany postawy

Sułtan "nieodwołalnie się rozwiódł". Miss Moskwy uważa inaczej Były król Malezji... czytaj dalej » "Decyzja parlamentu Indonezji to dobry krok do uznania, że dziewczęta mają prawo mieć w życiu te same szanse, co chłopcy. Ale zjawiska małżeństw dzieci nie zakończymy tylko i wyłącznie na drodze prawnej" - zaznaczyła w oświadczeniu Rachel Yates, szefowa Girls Not Brides.

"Musimy też zmieniać postawy, które sprawiają, że takie małżeństwa są w ogóle akceptowane" - dodała.

Przewodniczący Narodowej Komisji Ochrony Dzieci doktor Susanto wyraził nadzieję, że podniesienie minimalnego wieku zawierania małżeństwa dla kobiet przyczyni się do zmniejszenia umieralności matek i dzieci.

- Liczymy na to, że na skutek tej zmiany w przyszłości większa świadomość [na temat tego problemu - przyp. red.] zapanuje także w szkołach, gminach i grupach wyznaniowych - powiedział.