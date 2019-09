Łódź wywróciła się na rzece. Co najmniej osiem ofiar śmiertelnych





Foto: PAP/EPA/NATIONAL DISASTER RESPONSE TEAM / HANDOUT / PAP/EPA/NATIONAL DISASTER RESPONSE TEAM / HANDOUT | Video: Reuters Wypadek łodzi na rzece Godawari w Indiach

Co najmniej osiem osób utonęło, gdy turystyczna łódź z ponad 60 osobami na pokładzie wywróciła się w niedzielę na wezbranej rzece Godawari w stanie Andra Pradeś w środkowych Indiach - podał Reuters, powołując się na dyrektora stanowego zarządu zarządzania katastrofami. Uratowano 27 osób, trwały poszukiwania zaginionych.

Do wypadku doszło na rzece Godawari na wysokości wsi Katchuluru w stanie Andra Pradeś w środkowych Indiach.

"Zidentyfikowaliśmy dotychczas osiem ciał i uratowaliśmy 27 osób"

Jak przekazał w rozmowie telefonicznej z Reutersem dyrektor zarządzający ze stanowego zarządu zarządzania katastrofami Santhi Swaroop, na łodzi znajdowało się ponad 60 osób wraz z członkami załogi.

- Zidentyfikowaliśmy dotychczas osiem ciał i uratowaliśmy 27 osób. Podejmowane są działania ratownicze przez urzędników w celu odnalezienia zaginionych - powiedział Swaroop. Dodał, że przyczyna wypadku jest jeszcze niejasna.

Istnieją rozbieżności co do liczby ofiar. Źródła cytowane przez Associated Press mówią o 12 ofiarach śmiertelnych i 25 zaginionych.

Premier Indii: jestem myślami z rodzinami pogrążonymi w żałobie

W rejon wypadku wysłano śmigłowiec i ekipy ratunkowe. Rzeka Godawari jest wezbrana od kilku dni, meteorolodzy przewidują dalsze opady deszczu. Zapowiedziano śledztwo, które ustali, dlaczego władze portowe wydały zezwolenie na wypłynięcie turystycznej łodzi w trudnych warunkach pogodowych.

Premier Indii Narendra Modi na Twitterze napisał, że jest myślami z rodzinami pogrążonymi w żałobie. Dodał, że trwa akcja ratownicza.



Extremely pained by the capsizing of a boat in Andhra Pradesh’s East Godavari. My thoughts are with the bereaved families. Rescue operations are currently underway at the site of the tragedy. — Narendra Modi (@narendramodi) September 15, 2019

Źródło: Google Maps/tvn24.pl Łódź wywróciła się na rzece Godawari na wysokości wsi Katchuluru w stanie Andra Pradeś w środkowych Indiach