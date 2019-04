Największa demokracja świata wybiera. 188 milionów uprawnionych do głosowania

Video: Reuters TV

Rozpoczęły się wybory parlamentarne w Indiach

11.04| W czwartek rano rozpoczęło się w Indiach głosowanie do parlamentu federalnego, w których uprawnionych do głosowania jest około 900 milionów ludzi. Wybory będą trwały do 19 maja, a ich faworytem jest ugrupowanie urzędującego premiera Narendry Modiego.

»