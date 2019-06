Wojskowy samolot zniknął z radarów. Wrak odnaleziono w górach





»

Transportowy samolot An-32 indyjskiego wojska zniknął z radarów na początku czerwca po starcie z lotniska w stanie Asam. Intensywne poszukiwania z udziałem samolotów, dronów i satelitów przyniosły rezultaty dopiero po tygodniu. Na pokładzie było 13 osób.

Załoga helikoptera odnalazła wojskowy samolot dopiero osiem dni po rozpoczęciu akcji poszukiwawczej. Wrak dwusilnikowego turbośmigłowego An-32 leży na wysokości około 3650 metrów, na zboczu góry pokrytej gęstym lasem, 16 kilometrów na północ od wioski Lipo w stanie Arunachal Pradesh, w północno-wschodniej części Indii.



Z powodu trudnego terenu wojskowy śmigłowiec Mi-17 nie mógł wylądować w pobliżu miejsca katastrofy. Oddział poszukiwawczy musi przedzierać się przez gęsty las w rejon wypadku.

Przeszukali 1000 kilometrów kwadratowych

Wojskowy samolot zniknął z radarów przy granicy z Chinami Samolot... czytaj dalej » Akcja poszukiwawcza zaczęła się w poniedziałek 3 czerwca, gdy samolot z 13 osobami na pokładzie zniknął z radarów pół godziny po starcie z lotniska w Jorhat w Asamie. Leciał na wojskowe lotnisko w Mechuka w Arunachal Pradesh, które jest najbliżej położonym lądowiskiem od spornej granicy z Chinami.

Odległość między lotniskami wynosi nieco ponad 100 kilometrów. Przelot miał zająć godzinę. W czasie wypadku panowały kiepskie warunki pogodowe.

W poszukiwaniach maszyny udział wzięły wojskowe samoloty transportowe, helikoptery, drony oraz samolot rozpoznawczy P-8 marynarki wojennej. Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych wykorzystała także swoje satelity. Teren poszukiwań obejmował 1000 kilometrów kwadratowych.



Szóstego dnia poszukiwań wojsko wyznaczyło nagrodę 500 tysięcy rupii (około 27 tysięcy złotych) za informacje prowadzące do odnalezienia samolotu.

Źródło: Oleg V. Belyakov/Wikipedia (CC BY-SA 3.0) Indyjski An-32 zniknął z radarów

Nie pierwszy wypadek na tym obszarze

Transportowy An-32 rosyjskiej produkcji, który uległ wypadkowi, wszedł do indyjskiej służby w 1984 roku. Zamówienie złożył rząd Indiry Gandhi.



Nie był to pierwszy wypadek wojskowego An-32 w Indiach. W 2016 roku samolot z 29 osobami na pokładzie spadł do morza w drodze do bazy w Port Blair na Oceanie Indyjskim. Wcześniej, w czerwcu 2009 roku An-32 rozbił się 30 kilometrów od lotniska Mechuka w Arunachal Pradesh, zginęło 13 osób. W wypadkach w 2000 roku w Arunachalu oraz w 1999 roku w pobliżu Delhi życie straciło łącznie 21 osób.

Źródło: Google Maps Arunachal Pradesh to stan graniczący z Chinami