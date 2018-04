"Gołębiogram" - jedyny taki serwis pocztowy na świecie





Oddział policji w indyjskim stanie Orisa jako jedyny na świecie posiada "gołębiogram”. To ptasi serwis pocztowy, który reaktywowano w sobotę po tym, jak władze państwowe zawiesiły jego działalność przed kilkoma laty.

Indyjskie miasta Cuttack i Bhubaneswar w stanie Orisa świętowały w sobotę powrót unikatowej tradycji gołębiego serwisu pocztowego pracującego dla policji, którą rząd zlikwidował kilka lat temu.

Z tej okazji 50 gołębi zostało wypuszczonych na służbowy lot z komisariatu w Bhubaneswar do Cuttack. Dystans 25 km ptaki pokonały w około 20 minut. Wszystko odbyło się w towarzystwie członków pozarządowej organizacji zajmującej się ochroną dziedzictwa kulturowego Indii INTACH, która była inicjatorem powrotu tej tradycji.

Źródło: Twitter / Biswajit Mohanty "Gołębiogram" wrócił po latach

"Gołębiogram" - jak w języku angielskim mówią o nim jego organizatorzy - w stanie Orisa określany jest jedynym na świecie serwisem gołębiej poczty, czym tamtejsza policja chwali się w mediach społecznościowych.

At carrier pigeon loft of Odisha Police HQ at Cuttack .With message from INTACH Bhubsneswar . Took them 30 minutes to fly 25 kms pic.twitter.com/TI63N3g9J1 — Biswajit Mohanty (@biswajitmohanty) 14 kwietnia 2018



Flight of Homing Pigeons of Odisha Police Pigeon Services displayed at OUAT ground here @TOICitiesNews@TOIBhubaneswarpic.twitter.com/nttFp3KLTx — minati singha (@minatisinghaTOI) 14 kwietnia 2018

INTACH organizes Heritage Pigeon Flight from Bhubaneswar to Cuttack, around 24 pigeons of @odisha_police take part in event @NewIndianXpresspic.twitter.com/DexAGOSF0x — Asish Mehta (@Asish_TNIE) 14 kwietnia 2018

Od 70 lat

- Ten unikatowy aspekt dziedzictwa stanu Orisa powinien być rozsławiony. Działanie serwisu gołębiego to prosty przykład na to, jak tradycja idzie z duchem czasu -podkreślił Anil Dhir z INTACH.

Tradycja gołębiego serwisu pocztowego w stanie Orisa ma ponad 70 lat. W 1946 roku rząd zakupił 200 gołębi, które miały ułatwić komunikację w terenach nierozwiniętych, gdzie nie było linii telefonicznych.

Przez wiele lat ptaki sprawdzały się również w ekstremalnych sytuacjach, na przykład podczas cyklonu i powodzi w 1999 roku, kiedy łączność radiowa w stanie została zerwana.

Gołębie pocztowe, które pracują dla "gołębiogramu" szkolone są do pracy od szóstego tygodnia życia. Są w stanie pokonać dystans 800 km, lecąc z prędkością około 55 km/h. Szkolone są do pracy również w trudnych warunkach i ekstremalnych sytuacjach.