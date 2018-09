Podejrzany o wielokrotne zgwałcenie zakonnicy. Indyjski biskup aresztowany

Video: Google Earth

Indie. Wujkowie uznani winnymi gwałtów na 10-latce

31.10 | Sąd w indyjskim mieście Czandigarh we wtorek uznał dwóch mężczyzn za winnych gwałtu na 10-letniej dziewczynce. To finał sprawy, która w sierpniu zbulwersowała opinię publiczną na ca wyszła na jaw, gdy okazało się, że ich ofiara jest w ciąży. Obydwaj skazani to jej wujkowie.

