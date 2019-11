"Myślę, że będzie dobrze". Dziś wybór marszałka Senatu. Co zrobią senatorowie niezależni?

Video: tvn24

Tomasz Grodzki: to będzie niezwykła kadencja

12.11 - To będzie niezwykła kadencja, której nie doświadczaliśmy wcześniej, gdzie rząd ma Sejm, opozycja będzie miała, mam nadzieję, Senat i to nakłada ogromną odpowiedzialność, ale na obie strony, bo mówienie i upraszczanie, że Senat ma być opozycją do Sejmu to jest zdecydowanie za mało - powiedział kandydat opozycji na marszałka Senatu Tomasz Grodzki.

