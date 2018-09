"Z tymi elitami, ze względu na naszą trudną, pokręconą historię, było bardzo różnie"

Video: Fakty TVN

Burza po słowach Gowina. PO zapowiada wniosek o wotum...

Wypowiedź wicepremiera z koalicyjnej partii to jeszcze nie stanowisko rządu. Premier Morawiecki, zapytany o to, czy rząd weźmie sobie do serca orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, odpowiada, że nie chce "hipotetycznie analizować". Ale nieprzypadkowo dodaje, że kilkanaście krajów Unii wyroków Trybunału nie wykonuje. - W przyszłym tygodniu złożymy wniosek o wotum nieufności dla premiera Gowina - zapowiada Grzegorz Schetyna.

»