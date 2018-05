Ratowanie jelonka czy próba kradzieży papugi? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





Dwulatek uwięziony w automacie z maskotkami, międzynarodowy turniej rycerski, próba kradzieży papugi, czy może drzewo eksplodujące pyłkiem? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Dwulatek utknął w automacie z maskotkami



Chłopiec z amerykańskiej Pensylwanii wszedł do maszyny przez otwór, z którego wypadają maskotki i utknął w środku. Matka dwulatka rozpaczliwie próbowała go wyciągnąć. Ostatecznie udało się to dopiero strażakom, którzy zostali wezwani na miejsce. Sytuację zarejestrowała kamera monitoringu.

2. Putin przybył na ceremonię inauguracyjną na Kremlu



Władimir Putin złożył na Kremlu przysięgę i przez kolejne 6 lat będzie rządzić w Rosji. Tak wyglądało wejście rosyjskiego przywódcy do sali Wielkiego Pałacu Kremlowskiego.

3. Międzynarodowy turniej rycerski we Włoszech. Na podium stanęli Rosjanie



Ponad 700 rycerzy brało udział w mistrzostwach świata w rycerskich walkach sportowych we Włoszech. W zawodach uczestniczyło ponad 30 reprezentacji, w tym polska. Najwaleczniejsi okazali się Rosjanie. Średniowieczne armie gościły na zamku Santa Severa niedaleko Rzymu - to tam odbyła się dziewiąta już edycja zawodów rycerskich.

4. Taniec radości z okazji końca nauki i agresywna reakcja pracownika uniwersytetu



Władze Uniwersytetu na Florydzie przepraszają swoich studentów za niestosowną reakcję na ich żartobliwe wystąpienia podczas prezentacji tegorocznych absolwentów. Chodzi o osoby, które wywołane na scenę wykonały kilka tanecznych ruchów. Wszystkich usunięto ze sceny siłą.

5. Chciał ukraść papugę. Plany pokrzyżował mu odważny właściciel



W jednym z kalifornijskich sklepów zoologicznych doszło do próby kradzieży. Złodziej upatrzył sobie wartą około 1000 dolarów papugę. Gdy próbował schować ją do worka do akcji wkroczył właściciel sklepu uzbrojony w kij. Jego zdecydowana reakcja powstrzymała złodzieja.

6. Jelonek tonął w zbiorniku retencyjnym. Nagranie akcji ratunkowej obiegło świat



Świat obiegło nagranie, na którym mężczyzna ratuje tonącego w jeziorze jelonka - trzyma zwierzę na rękach, płynąc do brzegu. - Ratowanie tego zwierzęcia to była prawdziwa praca zespołowa - podkreślił w rozmowie z tvn24.pl bohater tej historii, Amerykanin Patrick Breckon. Wycieńczone zwierzę szczęśliwie wydobyto z wody, ale długo po tym nie mogło ustać na własnych nogach.

7. "Słodka katastrofa" na ustach całego świata. "Mogłoby tam utknąć auto z truskawkami"



"Brejowaty bałagan", "słodka katastrofa" - media na całym świecie komentują wypadek ciężarówki na autostradzie A2. Internauci zgłaszają się na chętnych do posprzątania asfaltu, inni żałują, że gdzieś obok nie utknął samochód przewożący owoce. "Ma ktoś słomkę?" - pyta prezenter australijskiej telewizji.

8. Drzewo eksplodowało pyłkiem. Od tego nagrania aż chce się kichnąć



W mieście Millville położonym w stanie New Jersey na początku tygodnia nagrano film, na którym widać, jak dużo pyłku znajduje się na jednym drzewie. Nagranie, od którego aż chce się kichnąć, pokazuje, jak koparka delikatnie uderzyła w drzewo, które prawdopodobnie jest sosną. Dokładnie w chwili, gdy pojazd zetknął się z drzewem, uniosła się nad nim gęsta, żółta mgła przypominająca chmurę gazu. Były to pyłki, które niejednemu mogą zakręcić w nosie.

9. Wjechała do jeziora pełnego aligatorów. Na ratunek ruszyli policjanci



Do dramatycznej akcji ratunkowej doszło na jednym z jezior w Teksasie. Policjanci ruszyli na pomoc kobiecie uwięzionej w tonącym samochodzie. Musieli działać błyskawicznie, bo w samochodzie z każdą chwilą było coraz więcej wody. Jednocześnie wiedzieli, że jezioro jest zamieszkane przez aligatory i węże. Policjanci zbili szybę i po kilku minutach kobieta była już na brzegu. Okazało się, że zasnęła za kierownicą - wtedy samochód wypadł z drogi i z pełną prędkością wjechał do wody. Obudziła się dopiero, kiedy auto tonęło już w jeziorze. Kobieta jest cała i zdrowa. Lekko ranny został policjant, który pokaleczył się przy wybijaniu szyby w oknie samochodu.

10. Ukradli samochód z dzieckiem w środku. Dziewczynka zareagowała błyskawicznie



Sceny rodem z filmu akcji rozegrały się na jednej ze stacji benzynowych w Chicago. Złodziej ukradł z niej pojazd z 11-letnią dziewczynką w środku. Ta nie zastanawiała się zbyt długo i zanim pojazd się rozpędził, otworzyła drzwi, po czym wyskoczyła z samochodu. W kradzieży brał też udział wspólnik złodzieja, który kierował drugim samochodem. To właśnie na jego maskę rzucił się ojciec dziewczynki i właściciel kradzionego auta. Po tym jak córka wydostała się z samochodu, mężczyzna zeskoczył z maski i zaczął uspokajać dziecko aż do przyjazdu policji. Godzinę po zajściu, funkcjonariusze znaleźli bandytę i go aresztowali. Poszukiwania wspólnika wciąż trwają.

