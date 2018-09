"To rodzaj szantażu, którym PiS chce wygrać wybory"





»

- To propozycja, która brzmi korupcyjnie - politycy komentują wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na inauguracji kampanii do wyborów samorządowych.

W niedzielę miała miejsce oficjalna inauguracja kampanii do wyborów samorządowych. Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia poruszył kwestie związane ze współpracą samorządów z rządem. - Czy chcemy samorządów, które będą wojowały z rządem, które będą, można powiedzieć, warczały na rząd (…) czy chcemy takich, które będą współpracować ku wspólnemu dobru, by podnosić komfort życia Polaków? - pytał polityk. "Piątka Morawieckiego" na wybory samorządowe. Sprawdź listę obietnic Niższe opłaty za... czytaj dalej »

Korupcja?

- To skandaliczna propozycja PiS-u, ona brzmi korupcyjnie, bo brzmi tak: zagłosujcie na kandydata PiS-u w wyborach samorządowych, bo jeżeli zagłosujecie na kandydata opozycji - a zwłaszcza zjednoczonej opozycji, to ten prezydent miasta nie dostanie rządowych pieniędzy na swoje inwestycje. To nieprawda - powiedział Paweł Rabiej, poseł Nowoczesnej. - PiS nie wygra wyborów, bo ma za słabych kandydatów - dodał.

Współpraca - tak, podporządkowanie - nie

Podobne zdanie na temat działań na linii samorządy — rząd ma Małgorzata Kidawa - Błońska, posłanka Platformy Obywatelskiej. - Jeżeli chcemy mówić o państwie demokratycznym, państwie ludzi wolnych, to samorządy mają swoją rolę do spełnienia i rząd swoją - powiedziała Kidawa - Błońska. - Współpraca, tak, ale na warunkach partnerskich, a nie na podporządkowaniu i nie na takich zasadach jak mówi PiS: wybierzcie naszych samorządowców, to ta współpraca będzie układała się dobrze - podsumowała wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. "Przed nami 21 szczególnych miesięcy". Kaczyński na konwencji PiS Nas by tutaj nie... czytaj dalej »

PRL - PiS

Poseł PO, Andrzej Halicki, wysnuł jeszcze inny wniosek. - On chce po prostu wprowadzić PRL, PRL - bis, PRL - PiS w tym wypadku, bo cała władza ma należeć do PiS - powiedział. - Kaczyński mówi: ja wiem najlepiej, co wam potrzeba. Ja będę dawał wam, jeżeli będziecie grzeczni (…). A ci, którzy chcą czegoś innego - gorszy sort - powiedział Halicki.



Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro - szef Solidarnej Polski i przewodniczący Porozumienia - Jarosław Gowin podpisali porozumienie dotyczące współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy. Po konwencji kampanijny "PiS-bus" z premierem Mateuszem Morawieckim na pokładzie wyruszył na objazd po Polsce. Pierwszym "przystankiem" był Łowicz - to początek promocji programu programu PiS przy okazji wyborów samorządowych.