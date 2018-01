Video: tvn24

Prokuratura chce zmiany zarzutów na usiłowanie zabójstwa

16.03 | Sąd Okręgowy w Koszalinie oddalił zażalenie Marka K. i Katarzyny W. na decyzję Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim o zwróceniu aktu oskarżenia do prokuratury. Śledztwo w sprawie znęcania się dwoma synami oskarżonej rusza więc na nowo - będą nowe przesłuchania, konfrontacje podejrzanych, nowe opinie i możliwe, że rozszerzenie zarzutów do usiłowania zabójstwa, a za to może grozić nawet dożywocie.

»