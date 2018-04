Przywódca Hutich "został męczennikiem"

Najwyższy rangą przywódca polityczny rebeliantów Huti w Jemenie Saleh al-Samad został zabity w ubiegłotygodniowym nalocie - poinformowali w poniedziałek rebelianci. O przeprowadzenie tego ataku oskarżyli Arabię Saudyjską. Według BBC Samada zastąpił Mahdi al-Maszat.

Samad, który był szefem najwyższej rady politycznej, czyli najważniejszej instytucji politycznej w regionach kontrolowanych przez Huti, "został męczennikiem" w czwartek, 19 kwietnia, w nalocie w prowincji Al-Hudajda na zachodzie kraju - głosi komunikat opublikowany przez agencję Saba.

Jest to najpoważniejszy cios zadany rebeliantom przez koalicję dowodzoną przez Arabię Saudyjską, która walczy z Huti od marca 2015 roku - wskazuje agencja AFP.

Koalicja nie potwierdziła na razie śmierci Samada, ale w czwartek w Hudajdzie doszło do wielu nalotów. Media związane z Huti podawały wówczas, że zginęło w nich pięciu cywilów.



Na początku kwietnia Samad ogłosił, że rok 2018 jest "rokiem balistycznym par excellence", co było aluzją do ataków rakietowych rebeliantów wymierzonych w Arabię Saudyjską.



Od listopada 2017 roku Huti wystrzeliwują bowiem liczne pociski balistyczne w kierunku sąsiedniej Arabii Saudyjskiej. Większość z nich jest przechwytywana przez obronę przeciwlotniczą.

Napięta sytuacja w Jemenie

Atak rakietowy na Arabię Saudyjską. Są ofiary Jedna osoba... czytaj dalej » Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku, gdy społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Konflikt nasilił się, gdy w marcu 2015 roku interwencję w Jemenie rozpoczęła Arabia Saudyjska.



Rebelianci kontrolują obecnie Sanę oraz rozległe terytoria na północy i zachodzie kraju, a władza obecnego prezydenta Jemenu Abd ar-Rab Mansura al-Hadiego, któremu podlega tylko południowa część kraju, jest w znacznej mierze iluzoryczna.



Według danych ONZ od początku interwencji koalicji w Jemenie zginęło ponad 5,9 tys. cywilów, a prawie 10 tys. odniosło obrażenia. Walki i częściowa blokada kraju sprawiły, że pomocy humanitarnej potrzebują 22 mln ludzi, że w Jemenie wybuchł najpoważniejszy na świecie kryzys żywnościowy i epidemia cholery, która dotknęła milion osób.

