Granica zamieniła się w plac zabaw

Dziecięce huśtawki wbudowane w płot na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. To artystyczna instalacja promująca jedność między ludźmi i podkreślająca, że "to, co dzieje się z jednej strony, wpływa na drugą".

Huśtawki zainstalowano w płocie, dzielącym stany Zjednoczone od Meksyku, dokładnie na odcinku granicy między amerykańskim Sunland Park i okolicami meksykańskiego Ciudad Juarez.



Zostały zaprojektowane przez dwójkę profesorów z Kalifornii - Ronalda Raela i Virginię San Fratello. Pierwsze szkice powstały dziesięć lat temu, ale dopiero teraz projekt udało się zrealizować.

W internetowych komentarzach opisali ten graniczny plac zabaw jako miejsce "wypełnione radością, ekscytacją i poczuciem wspólnoty przy granicznym murze". "To jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń mojej kariery" - napisał na Instagramie twórca huśtawki.



Wyświetl ten post na Instagramie. One of the most incredible experiences of my and @vasfsf’s career bringing to life the conceptual drawings of the Teetertotter Wall from 2009 in an event filled with joy, excitement, and togetherness at the borderwall. The wall became a literal fulcrum for U.S. - Mexico relations and children and adults were connected in meaningful ways on both sides with the recognition that the actions that take place on one side have a direct consequence on the other side. Amazing thanks to everyone who made this event possible like Omar Rios @colectivo.chopeke for collaborating with us, the guys at Taller Herrería in #CiudadJuarez for their fine craftsmanship, @anateresafernandez for encouragement and support, and everyone who showed up on both sides including the beautiful families from Colonia Anapra, and @kerrydoyle2010, @kateggreen , @ersela_kripa , @stphn_mllr , @wakawaffles, @chris_inabox and many others (you know who you are). #raelsanfratello #borderwallasarchitecture Post udostępniony przez Ronald Rael (@rrael) Lip 28, 2019 o 11:22 PDT



Instalacja spotkała się z pozytywnym odbiorem. Meksykański aktor Mauricio Martinez napisał na Twitterze, że to "piękne przypomnienie, że jesteśmy ze sobą połączeni: to, co dzieje się z jednej strony, wpływa na drugą".



Artists installed seesaws at the border wall so that kids in the U.S. and Mexico could play together. It was designed by architect Ronald Rael. ⁣

⁣

Beautiful reminder that we are connected: what happens on one side impacts the other.

pic.twitter.com/vSpfxhtvkX — Mauricio Martínez (@martinezmau) July 30, 2019