Najbardziej przerażająca huśtawka świata. Chętnych nie brakuje

Most trzymany przez betonowe dłonie. Niezwykła atrakcja...

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Video: 2018 Cable News Network All Rights Reserved

Wietnam i Złoty Most, który jest podtrzymywany przez dwie gigantyczne dłonie. Oto jedna z najnowszych atrakcji turystycznych w okolicach miasta Da Nang, w środkowej części kraju. Kładka w kształcie łuku ma 150 metrów długości. Podtrzymywana jest przez dwie gigantyczne betonowe dłonie "wyrastające" z górskiego zbocza. To, że wyglądają na stare, jest specjalnym zabiegiem artystycznym. Konstrukcja ma przypominać o wielowiekowym dziedzictwie kultury Wietnamu. Złoty Most i gigantyczne dłonie znajdują się 1400 metrów nad poziomem morza.

