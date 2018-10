Z kosmosu piękny, na Ziemi groźny. Huragan Michael nagrany z orbity

Huragan Michael jako żywioł czwartej kategorii dotarł w środę wieczorem do wybrzeża Florydy. Prędkość wiatru dochodzi do 250 kilometrów na godzinę. Setki tysięcy osób ewakuowano. Na drogi padają drzewa, a tysiące odbiorców nie mają prądu. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

11.10 | Jedna osoba zginęła w wyniku uderzenia potężnego huraganu Michael we Florydę. Jak poinformowało w środę wieczorem czasu lokalnego amerykańskie Narodowe Centrum do spraw Huraganów (NHC), w ostatnich godzinach wiatr osłabł, nadal jednak jest bardzo groźny.

11.10 | To ujęcia, kiedy huragan Michael zaliczany był do czwartej kategorii. Wkraczał wówczas znad oceanu na ląd na Florydzie. Wiatr osiągał prędkość do 250 km/h, powodując gigantyczne zniszczenia - najgorsze w rejonach miast Panama City i Mexico Beach, położnych nad Zatoką Meksykańską. Zdjęcia pochodzą z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Huragan Michael widziany z kosmosu